Metodi di pagamento crypto in Europa (2025)

Gli acquirenti di criptovalute in Europa hanno diverse opzioni. Nel 2025, i metodi più rapidi ed economici per acquistare crypto in Europa stanno evolvendo rapidamente. Tratteremo i bonifici SEPA, il “Pay by Bank” (open banking), Revolut Pay e Visa/Mastercard: come funzionano ciascuno di essi e i pro e contro relativi alla velocità, alle commissioni e alla verifica KYC.

Bonifici SEPA



SEPA è il bonifico bancario standard in Euro (IBAN). Molti exchange europei permettono di acquistare crypto con SEPA.

Pro: Commissioni molto basse; funziona in tutta la zona Euro; limiti giornalieri elevati.

Contro: Più lento (1–3 giorni lavorativi per il completamento); disponibile solo in EUR.

Velocità/Commissioni: SEPA standard ~1–3 giorni (esiste l’opzione SEPA Instant); commissioni ~€0–€2 (spesso annullate).

KYC: Verifica dell’identità richiesta prima di collegare il proprio conto bancario per i depositi SEPA.

Pay by Bank (Open Banking)

Pay by Bank utilizza il login del tuo banking online per pagare direttamente. Al momento del checkout, selezioni la tua banca, effettui il login e approvi il pagamento – senza bisogno di carta.

Pro: Liquidazione quasi istantanea; nessuna commissione per carta; funziona in tutta l’UE.

Contro: Disponibile solo con le banche supportate; è necessario autenticarsi con le credenziali bancarie.

Velocità/Commissioni: I trasferimenti sono istantanei o avvengono in pochi secondi (trasferimenti in tempo reale); commissioni praticamente nulle.

KYC: Il login bancario conferma l’identità, ma l’exchange applica comunque il proprio KYC.