La Serie A torna a giocarsi con contemporaneità allargata. La Lega Serie A ha infatti deciso che la peniltima giornata avrà nove partite in contemporanea, dopo i risultati dell’ultimo turno.

La Lega in una nota ha spiegato infatti: «Rilevata la specifica esigenza che nelle ultime due giornate del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 venga rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, di seguito le gare il cui inizio deve avvenire in contemporanea in occasione della 37ª giornata:

Domenica 18 maggio 2025 ore 20.45

CAGLIARI-VENEZIA

FIORENTINA-BOLOGNA

HELLAS VERONA-COMO

INTER-LAZIO

JUVENTUS-UDINESE

LECCE-TORINO

MONZA-EMPOLI

PARMA-NAPOLI

ROMA-MILAN

Serie A orari ufficiali 37ª giornata, i dettagli

L’unica partita che si disputerà in un orario diverso sarà quindi Genoa-Atalanta, che scenderanno in campo sabato 17 maggio alle 20.45 visto che sia i rossoblu che i nerazzurri non hanno più particolari obiettivi di classifica, essendo i primi già salvi e i secondi già qualificati alla prossima Champions League.

Tutte le altre gare, invece, si disputeranno domenica 18 maggio alle 20.45, visto che tutte tra di loro si incastrano in termini di obiettivi condivisi. Inizialmente, per motivazioni tecniche, la Lega aveva infatti valutato di dividere le sfide in due blocchi, mettendo da un lato le sfide per la salvezza (Cagliari-Venezia, Verona-Como, Lecce-Torino e Monza-Empoli) e in un orario diverso le sfide per Champions e scudetto (Fiorentina-Bologna, Inter-Lazio, Juventus-Udinese, Parma-Napoli e Roma-Milan), forzando la norma visto che il Parma è ancora in piena lotta salvezza.

La decisione finale tuttavia è stata quella di far disputare il massimo numero possibile di partite in contemporanea, arrivando così alle nove gare nello stesso orario che si disputeranno domenica prossima.

Serie A orari ufficiali 37ª giornata, il commento di Simonelli

“Il Campionato italiano è il più avvincente e incerto del mondo e quest’anno ci attende un finale di stagione senza precedenti, con quasi tutte le squadre ancora in lotta per i diversi obiettivi. Chiederemo al nostro centro di Lissone il massimo dello sforzo per assicurare la miglior qualità di produzione, garantendo la contemporaneità del 90% degli incontri per offrire a tutti i tifosi un’esperienza unica ed emozionante – ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli -. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla struttura operativa della Lega Serie A per l’impegno straordinario messo in campo in tempi rapidissimi al fine di consentire la trasmissione simultanea delle nove partite della penultima giornata della Serie A Enilive”.