La Lega Serie A ha pubblicato un comunicato ufficiale sul 37° e penultimo turno di campionato, indicando la programmazione degli incontri, ma senza specificare gli orari e la programmazione televisiva delle partite, informazioni che saranno comunicate al termine di questa giornata.

«In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare n. 3 del 3 luglio 2024 che prevede che le 10 gare della 37a giornata del Campionato di Serie A Enilive possano essere distribuite in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, si comunica di seguito la programmazione della 37a giornata (gli orari e la programmazione televisiva verranno comunicati martedì 13 maggio 2025):

Domenica 18 maggio 2025:

CAGLIARI – VENEZIA

FIORENTINA – BOLOGNA

GENOA – ATALANTA*

HELLAS VERONA – COMO**

INTER – LAZIO

JUVENTUS – UDINESE

LECCE – TORINO

MONZA – EMPOLI

PARMA – NAPOLI

ROMA – MILAN

*Nel caso in cui la gara Genoa-Atalanta, all’esito delle gare della 36a giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 20.45.

**Nel caso in cui la gara Hellas Verona-Como, all’esito delle gare della 36a giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 18.00».

Serie A orari 37 giornata – Gli incastri per le dieci gare del penultimo turno

Ma come funzioneranno gli incastri di questo turno? Potenzialmente potrebbe esserci la possibilità che tutte e dieci le gare si debbano giocare in contemporanea (da quest’anno, con l’inizio del nuovo cicl0 dei diritti tv, è infatti previsto che le ultime due giornate le squadre con gli stessi obiettivi giochino in contemporanea, rispetto all’unica giornata in contemporanea prevista fino alla passata stagione) visto che potrebbero essere tutte legate tra di loro: ad esempio, il Parma è essere ancora in lotta per la salvezza, obbligando a far giocare la sfida col Napoli in contemporanea con quelle delle altre squadre coinvolte. A quel punto, però, l’Inter dovrebbe scendere in campo in contemporanea con il Napoli per la lotta scudetto e, giocando contro la Lazio, coinvolgerebbe anche le gare di tutte le squadre coinvolte nella lotta Champions.

Tuttavia, anche se così fosse, la Lega dovrebbe oltre la norma e fare così disputare un massimo di sei incontri contemporaneamente. Da un lato dovrebbero così esserci Cagliari-Venezia, Verona-Como, Lecce-Torino e Monza-Empoli, tutte in lotta ancora per la salvezza.

Dall’altra parte, invece, ci sarebbero i restanti match che includono le squadre in corsa per il titolo di Campione d’Italia e quelle in lotta per l’Europa. Per decidere gli orari esatti delle partite si attenderanno comunque i risultati della giornata che si concluderà oggi, lunedì 12 maggio, con il posticipo Atalanta-Roma, per conoscere anche l’evoluzione della classifica.

Al momento infatti sono cinque le sfide che dovrebbero giocarsi in contemporanea:

Fiorentina-Bologna

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Parma-Napoli

Roma-Milan

Nel caso in cui l’Atalanta non vincesse contro la Roma stasera, a queste cinque si dovrebbe aggiungere anche Genoa-Atalanta, considerando che i bergamaschi non sarebbero ancora matematicamente in Champions League.

Al contrario, se l’Atalanta dovesse battere la Roma, la sfida tra il Genoa e la squadra di Gasperini sarebbe l’unica a giocarsi sabato 17 maggio, in particolare alle 20.45.