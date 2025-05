Dove comprare biglietti finale Champions League 2025: info e prezzi

Dove comprare biglietti finale Champions League 2025? Dopo una prima fase di vendita tramite il sito ufficiale UEFA, con termine alle ore 11:00 (italiane) dell’11 aprile, l’Inter ha ufficializzato (vedi più sotto) anche le modalità di vendita dei tagliandi tramite il club nerazzurro.

I tagliandi più economici, identificati con la categoria “Fans First”, sono destinati ai tifosi delle squadre finaliste. Si tratta di un’iniziativa pensata per rendere il calcio europeo più accessibile e offrire prezzi equi agli appassionati veri.

Per chi vuole sapere come acquistare biglietti finale Champions League 2025, la distribuzione dei biglietti riservati ai supporter delle squadre in finale è organizzata direttamente dai rispettivi club. Gli altri tagliandi sono invece assegnati alla UEFA, alle federazioni nazionali, agli sponsor, ai media partner e all’organizzazione locale.

Dove comprare biglietti finale Champions League 2025: guida completa

La finale della Champions League 2025 si giocherà il 31 maggio alle ore 21:00 presso la Football Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Dei 64.500 posti disponibili, 38.700 saranno destinati al pubblico e ai tifosi. Le due squadre finaliste riceveranno 18.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti saranno acquistabili direttamente sul sito UEFA. I richiedenti selezionati riceveranno una mail di conferma e potranno comprare fino a due biglietti ciascuno.

Prezzi dei biglietti finale Champions League 2025:

Fans First (riservati ai tifosi dei club finalisti): €70

Categoria 3: €180

Categoria 2: €650

Categoria 1: €950

Per gli spettatori con disabilità, il prezzo del biglietto è €70 e include l’accesso gratuito per un accompagnatore.

Come riceverai i biglietti per la finale di Champions League 2025

I biglietti acquistati verranno consegnati in formato digitale attraverso l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente per Android e iOS. Grazie all’app è possibile salvare, trasferire o assegnare i biglietti a un’altra persona. Nella sezione FAQ dell’app sono disponibili video tutorial che spiegano passo passo come utilizzare i biglietti digitali.

I biglietti sono soggetti a termini di utilizzo severi: la rivendita o il trasferimento non autorizzato comportano l’annullamento del biglietto. La UEFA collaborerà con le autorità per verificare l’identità degli acquirenti e prevenire abusi, inclusi quelli da parte di persone interdette dagli stadi.

Biglietti Inter finale Champions: cosa devono sapere i tifosi

Per quanto riguarda l’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato le informazioni per i biglietti.

I biglietti della finale potranno essere acquistati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale UEFA, dove i tifosi dovranno inserire un codice di accesso univoco che consentirà l’acquisto. Questo codice potrà essere richiesto dagli Abbonati Serie A 2024/25 e dai Soci Inter Club attivi alla stagione 2024/25.

Potranno accedere a inter.it/tickets e collegarsi alla pagina dedicata dalle 10 di venerdì 09 maggio, compilare i dati necessari ed inviare la richiesta. Saranno obbligatori anche i numeri della tessera Siamo Noi e della tessera socio Inter Club per procedere.

Non vi è alcun vantaggio nel richiedere un codice di accesso in anticipo rispetto alla scadenza indicata: si ha tempo fino alle ore 10:00 di lunedì 12 maggio.

La richiesta non comporta l’attribuzione automatica di un codice di accesso: i tifosi selezionati lo riceveranno via e-mail nei giorni successivi. I criteri di attribuzione basati sulla fedeltà e le fasi di invio del codice e dell’acquisto del biglietto saranno pubblicate su inter.it prossimamente.

Il codice sarà valido per l’acquisto di un (1) solo biglietto, strettamente personale e NON cedibile e l’indirizzo e-mail indicato per la ricezione dello stesso dovrà essere obbligatoriamente lo stesso anche in fase di acquisto.

È presumibile che le richieste, seppur riservate ai gruppi di tifosi sopra descritti, risultino superiori alla disponibilità di biglietti. Per questo motivo, il Club applicherà una logica che premia i più fedeli, tenendo in considerazione gli anni consecutivi di sottoscrizione abbonamento o iscrizione all’Inter Club. Ad esempio, un abbonato da 10 stagioni sarà ragionevolmente privilegiato rispetto ad un abbonato da 2 stagioni.

La semplice possibilità di richiedere un codice di accesso non garantisce quindi di poter poi acquistare un biglietto né impegna il Club a farne acquistare uno.