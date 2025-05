PSG-Inter, Champions e non solo: in palio un posto nel Mondiale per Club 2029 

L’Inter si prepara a tornare in campo in Serie A, per disputare il match contro il Torino, valido per la 36esima giornata di campionato. Una sfida che vedrà l’impiego di molte riserve da parte di Simone Inzaghi, dopo le fatiche di Champions con il Barcellona che richiederanno riposo per Lautaro, Mkhitaryan e molti altri.

Del resto, nonostante il Napoli sia lontano appena tre punti in classifica, l’obiettivo principale dei nerazzurri è la conquista della UEFA Champions League. L’Inter sfiderà il Paris Saint-Germain il prossimo 31 maggio, a Monaco di Baviera, per quella che sarà una sfida esaltante e con in palio altri 10,5 milioni di euro.

Conquistando il trofeo (sarebbe il quarto della sua storia) l’Inter darebbe un’ulteriore spinta ai ricavi di questa stagione, ma non solo. I nerazzurri si qualificherebbero intanto per la prossima edizione della Supercoppa europea, da giocare contro una tra Manchester United e Tottenham, ma l’orizzonte sui traguardi si spinge addirittura al 2029.

Vincere la Champions League, infatti, garantirebbe all’Inter anche la partecipazione alla seconda edizione del nuovo Mondiale per Club. La stagione 2024/25 ha aperto il ciclo di qualificazione all’edizione 2029 del torneo, e i nerazzurri potrebbero conquistare subito la partecipazione come prima squadra europea (la prima in assoluto è stata l’Al-Ahli).

Ricordiamo, infatti, che la partecipazione alla competizione, sul fronte UEFA, è garantita ai quattro club che vincono le precedenti edizioni della UEFA Champions League e ad altre otto squadre scelte sulla base di un ranking legato alle performance nella massima competizione europea per club.

In caso di successo, l’Inter “toglierebbe” anche un posto alle altre italiane tramite il ranking. La FIFA ha imposto infatti un limite di due club per Federazione al Mondiale per Club, a meno che la qualificazione arrivi tramite la vittoria della massima competizione per club a livello continentale (la Champions in Europa).