Stop all'accesso in Champions per chi vince l'Europa League? La UEFA dice no

La UEFA resisterà alle pressioni per modificare la regola secondo cui la vincitrice dell’Europa League guadagna la qualificazione alla Champions League della stagione successiva. Lo riporta il quotidiano inglese The Times.

Una tra Manchester United e Tottenham Hotspur (finaliste dell’Europa League 2024/25) otterrà l’accesso diretto alla manifestazione e alle ricchezze della prossima Champions League, nonostante le pessime stagioni in campionato. Le due squadre si trovano rispettivamente al 15° e 16° posto nella classifica della Premier League.

I dirigenti della UEFA ritengono che il nuovo formato sia stato un successo e non sono affatto contenti che Arsène Wenger, ex allenatore dell’Arsenal e ora responsabile globale dello sviluppo del calcio alla FIFA, abbia chiesto una revisione della regola che premia la vincente dell’Europa League.

Altri critici sostengono che l’Europa League sia ora più debole rispetto al passato, poiché nessuna squadra retrocede più dalla Champions League — fino alla scorsa stagione erano otto le formazioni della massima competizione europea per club che scalavano nel torneo — e ora ci sono 36 squadre nella competizione d’élite, contro le 32 precedenti.

Fonti interne alla UEFA affermano che il premio per chi vince l’Europa League è fondamentale e che, con il nuovo formato, non è più possibile per i club di Champions League scendere in Europa League. Si ritiene inoltre che questa stagione rappresenti un’anomalia, visto che sia lo United che il Tottenham hanno portato a termine percorsi deludenti in campionato, e che sia più giusto che le squadre conoscano tutti i propri avversari fin dall’inizio della competizione.