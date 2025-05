Il Milan può andare ancora in Champions? Quali risultati servono ai rossoneri 

Il Milan può andare in Champions? Quando mancano tre giornate al termine della Serie A 2024/25 (due per i rossoneri, avendo già giocato l’anticipo con il Bologna), il Milan è ottavo in classifica con 60 punti, a quattro lunghezze dal quarto posto, attualmente condiviso da Juventus e Lazio a quota 64.

La corsa alla Champions League è ancora aperta, ma i rossoneri devono sperare in un vero e proprio miracolo per centrare l’obiettivo e una clamorosa combinazione di risultati favorevoli. Tuttavia, a livello aritmetico il Milan può ancora andare in Champions. Ma quali risultati gli servono? Cosa devono fare le avversarie?

Il Milan può andare in Champions? La situazione attuale

Il Milan ha disputato 36 partite, esattamente come Juventus e Lazio, mentre la Roma ne ha giocate 35. Bologna, settima con 62 punti, ha già completato 36 incontri. La Fiorentina, nona con 59 punti, ha una partita in meno. Con 6 punti ancora in palio, il Milan può raggiungere un massimo di 66 punti. Di seguito, la classifica dal quarto posto in giù:

4. Juventus – 64 punti (36 partite)

6. Lazio – 64 punti (36 partite)

5. Roma – 63 punti (35 partite)

7. Bologna – 62 punti (36 partite)

8. Milan – 60 punti (36 partite)

9. Fiorentina – 59 punti (36 partite)

Il Milan può andare in Champions? Cosa deve accadere

Per qualificarsi alla prossima Champions League, il Milan – oltre a vincere le due partite rimanenti contro Roma (in trasferta) e Monza (in casa), salendo a quota 66 punti – deve sperare che si verifichino i seguenti risultati per ogni squadra che si trova attualmente davanti in classifica:

Juventus ottiene massimo un punto in totale contro Udinese (in casa) e Venezia (in trasferta);

Roma ottiene massimo tre punti tra Atalanta (in trasferta) e Torino (in trasferta);

Lazio ottiene massimo un punto in totale tra Inter (in trasferta) e Lecce (in casa);

Bologna ottiene massimo quattro punti tra Fiorentina (in trasferta) e Genoa (in casa);

Fiorentina ottiene massimo sei punti tra Venezia (in trasferta), Bologna (in casa) e Udinese (in trasferta).

Il Milan può andare in Champions? La classifica avulsa

Qualora si verificassero questi clamorosi risultati, la classifica finale vedrebbe potenzialmente Milan, Bologna e Roma a pari in classifica a quota 66 punti. Tuttavia, avendo vinto lo scontro diretto con i felsinei e vincendo quello con i giallorossi (non sarebbe necessario un risultato in particolare) i rossoneri sarebbero primi per quanto riguarda la classifica avulsa e, di conseguenza, qualificati alla prossima Champions.