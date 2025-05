Non soltanto la gloria per un successo che sarebbe a dire poco straordinario. In caso di conquista della Champions League nella finale di Monaco di Baviera contro il PSG, in programma il prossimo 31 maggio, i dirigenti dell’Inter hanno scelto di aggiungere un altro carico alle motivazioni dei nerazzurri.

Dieci milioni di euro: a tanto – scrive La Gazzetta dello Sport – ammonta il premio per la rosa dei calciatori in caso di trionfo contro i parigini. I contorni del premio sono quelli della gratificazione, che simboleggia la vicinanza della proprietà, a maggior ragione di fronte a un momento e a un traguardo storici.

Nel dettaglio, i 10 milioni sono la somma di quanto già stabilito nei singoli contratti dei calciatori a inizio stagione – i famosi bonus inseriti al momento della firma – con quanto invece il club ha deciso di aggiungere come ulteriore riconoscimento. Dividendo per i giocatori in organico, si parla di circa 400mila euro lordi a testa.

Da qui al 31 maggio tutto il mondo Inter non farà altro che lavorare in direzione della finale, dai giocatori all’ultimo dei dipendenti. Curiosamente, ma forse neanche troppo, la cifra è praticamente la stessa che l’Inter incasserebbe in caso di successo: 10,5 milioni di euro, divisi tra i 6,5 milioni per la vittoria in finale e i 4 milioni per l’accesso alla Supercoppa europea.