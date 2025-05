Stellantis si avvicina alla conclusione della sua complessa ricerca di un nuovo amministratore delegato, con Antonio Filosa, attuale responsabile delle Americhe, che emerge come il principale candidato per andare a ricoprire l’incarico che è stato fino a qualche mese fa del portoghese Carlos Tavares.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il colosso dell’automotive – di cui Exor è il primo azionista – è vicino a una decisione finale. La situazione resta in evoluzione e il consiglio di amministrazione, guidato dal presidente John Elkann, potrebbe alla fine scegliere qualcun altro al posto di Filosa.

Stellantis aveva inizialmente comunicato agli investitori, quando l’amministratore delegato Carlos Tavares ha rassegnato le sue dimissioni a dicembre 2024, che il consiglio avrebbe nominato un nuovo CEO nella prima metà dell’anno. A cinque mesi di distanza si sta cercando di accelerare, poiché l’assenza di un leader permanente ha rallentato il processo decisionale.

Chi è Antonio Filosa? La carriera del possibile successore di Tavares

Ma chi è Antonio Filosa? Originario di Napoli, ha iniziato la sua carriera in Fiat nel 1999. È entrato a far parte del gruppo dirigente di Fiat Chrysler nel 2018 e fa parte del team esecutivo di Stellantis sin dalla sua creazione nel 2021. Ha assunto il ruolo di chief operating officer per il Nord America a ottobre, come parte di una riorganizzazione più ampia negli ultimi giorni del mandato di Tavares.

La capitalizzazione di mercato di Stellantis ha raggiunto il picco a oltre 93 miliardi di dollari nel marzo dello scorso anno, posizionando l’azienda tra i produttori di automobili più valorizzati al mondo. La svolta è stata brusca: sotto la guida di Tavares le vendite sono calate e sono aumentati i contrasti con politici, concessionari e sindacati. Attualmente, il valore dell’azienda si aggira intorno ai 28 miliardi di dollari. Oltre ai candidati interni, il consiglio ha preso in considerazione anche figure esterne, tra cui José Muñoz, nominato CEO da Hyundai Motor con decorrenza dal 1° gennaio; e Mike Manley, attuale CEO della catena statunitense di concessionarie AutoNation, che ha guidato Fiat Chrysler dal 2018 fino alla fusione con il gruppo francese PSA tre anni dopo.

Una delle massime priorità per il prossimo CEO di Stellantis sarà invertire la rotta negli Stati Uniti, dove le vendite sono crollate del 15% lo scorso anno e del 12% nel primo trimestre. Il rilancio sarà complicato dai dazi introdotti dal presidente Donald Trump, che hanno aumentato i costi e interrotto le catene di approvvigionamento.