Milan, Furlani: «Valutiamo se prendere un Ds. Mercato? Stiamo già lavorando»

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto nella serata di ieri ai microfoni di DAZN e Sky prima della sfida tra i rossoneri e il Bologna. «Sergio appena arrivato a gennaio ha vinto un trofeo, adesso è nella posizione per essere il primo allenatore da Ancelotti a vincere un altro trofeo. È chiaro che è una cosa rilevante, ma valutiamo in generale come stanno andando le cose a Milanello, come sta lavorando, e abbiamo fiducia in lui», ha esordito parlando del futuro dell’allenatore.

Poi, inevitabile una battuta sul tema Direttore sportivo: «In passato ho detto che stiamo valutando “se” prendere un Direttore sportivo, e se lo prendiamo deve essere qualcuno che aggiunga valore e ci aiuti a fare meglio e crescere sportivamente. Senza urgenza e non prima della fine della stagione. Se inseriremo una nuova figura sarà la persona giusta».

Sui tanti nomi circolati negli ultimi mesi, Furlani non si è esposto e ha commentato: «Continuo a dire che è un “se” lo prenderemo, non voglio parlare di nomi o identikit».

Poi, un pensiero su cosa cambierà nella prossima stagione senza la qualificazione alla Champions League: «Quello che cambia è l’insoddisfazione di non essere in quella che storicamente è la casa del Milan, la Champions League. Mi focalizzerei sulla delusione sia del mio ruolo e sia dal punto di vista del tifoso di non andare in Champions League. Faremo un grande lavoro per tornarci il prima possibile».

Infine, una battuta sul mercato e sugli obiettivi del Milan da questo punto di vista: «Se stiamo già lavorando sul mercato anche senza il Ds? Assolutamente. Il mercato inizia parecchi mesi prima, ci stiamo lavorando da parecchio. Il mercato lo fa la società, non siamo fermi».