FIGC, per il 2025/26 Licenze UEFA rilasciate a 16 club di Serie A e 2 di Serie B

La FIGC ha annunciato oggi in una nota che «la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2025/2026, visti il Manuale delle Licenze UEFA-Edizione 2024 e il Manuale delle Licenze UEFA-UEFA Women’s Club Competitions-Edizione 2024, preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA alle seguenti società»:

SERIE A

Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. (Stadio di Bergamo/Gewiss Stadium di Bergamo) Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna) Cagliari Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine) Como 1907 S.r.l. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine) A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Stadio Artemio Franchi di Firenze) F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano) Juventus F.C. S.p.A. (Juventus Stadium/Allianz Stadium di Torino) S.S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma) A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano) A.C. Monza S.p.A. (Stadio Brianteo/U-Power Stadium di Monza) S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Diego Armando Maradona di Napoli) Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma) A.S. Roma S.r.l. (Stadio Olimpico di Roma) Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico Grande Torino di Torino) Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine) Hellas Verona F.C. S.p.A. (Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona)

SERIE B

U.S. Cremonese S.p.A. (Stadio Giovanni Zini di Cremona) U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia)

Di seguito, invece, le Licenze UEFA rilasciate alle società femminili: