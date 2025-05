Stadio Napoli, incontro Manfredi-ADL: accordo su nuovi approfondimenti 

«Il Presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si sono incontrati oggi a Napoli per analizzare lo studio tecnico di un gruppo di studiosi coordinati dall’assessore Edoardo Cosenza sulla possibile riapertura del terzo anello dello Stadio Maradona mediante adeguate lavorazioni, nell’ottica di una complessiva riqualificazione dell’intero impianto».

Con questa nota, il club partenopeo ha fornito un aggiornamento sul tema del restyling del Diego Armando Maradona, anche nell’ottica di candidare l’impianto per ospitare le sfide di EURO 2032. «Al termine dell’incontro, molto cordiale e collaborativo, le parti hanno concordato di eseguire ulteriori approfondimenti e di aggiornarsi a breve», ha concluso il club partenopeo.

Durante l’incontro, De Laurentiis è stato messo al corrente degli interventi che si potranno realizzare, quali strade si possono prende in termini di legge e quanto costeranno i lavori. Senza scartare a priori le strade della concessione a 99 anni e quella che porterebbe a una vendita dello stadio al Napoli, come si sta provando a fare a Milano con Inter e Milan per San Siro.

L’intenzione di Manfredi, che potrebbe correre alle prossime elezioni comunali alla ricerca del secondo mandato, è quella di coinvolgere De Laurentiis e il Napoli nella ristrutturazione del Maradona, ma ha anche un piano B.

Infatti, qualora il patron azzurro declinasse l’offerta di partecipare, il Comune ha tutta l’intenzione di portare avanti un restyling, forse con meno opere da realizzare, per candidare l’impianto di Fuorigrotta fra i cinque stadi pronti per l’Italia a ospitare le partite di EURO 2032. Per questo serve una accelerazione convinta visto che la UEFA dovrà scegliere le cinque città italiane, con i relativi stadi, entro ottobre 2026.