E’ stato sorteggiato questa mattina il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Le dieci squadre – divise tra teste di serie e non teste di serie – sono state accoppiate tra di loro. Chi vincerà, volerà al secondo turno della fase nazionale, dove si uniranno Vicenza, Ternana e Audace Cerignola.

Ma come siamo arrivati alle qualificate al primo turno? Nella serata di ieri, Catania, Crotone e Pescara, in casa, hanno staccato il pass qualificazione. I rossazzurri hanno vinto 1-0 al Cibali contro il Potenza, decisivi la parata di Dini sul rigore di Caturano e il colpo di testa di Inglese. All’Adriatico di Pescara è arrivato invece un 2-1 per i padroni di casa, che hanno eliminato la Pianese. Al Crotone, invece, è bastato lo 0-0 contro la Juventus Next Gen.

Vittorie esterne per Atalanta U23, Giana Erminio e Vis Pesaro. I nerazzurri, dopo l’iniziale vantaggio dell’Albinoleffe, hanno ribaltato il risultato nella ripresa chiudendo sul 3-1. Stesso copione a Meda, dove la Giana Erminio è riuscita a vincere 2-1 in rimonta sul Renate. Espugnato invece Arezzo, infine, da parte della Vis Pesaro grazie al gol decisivo del subentrato Obinna Okoro.

Ad attendere le sei qualificate al primo turno della Fase Nazionale, c’erano Feralpisalò, Torres, Monopoli (terze nella regular season) e Rimini (vincitrice della Coppa Italia Serie C). Queste e il Pescara, squadra con il miglior piazzamento tra le qualificate dalla fase del girone, sono state designate come le cinque teste di serie nel sorteggio.