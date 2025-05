Kevin De Bruyne verso il Napoli? Lo stipendio del belga al Manchester City

Il regalo per il ritorno in Champions League per il Napoli di Antonio Conte – magari con lo scudetto sul petto – potrebbe arrivare dal mercato estivo.

Infatti, secondo quanto riportato nelle ultime ore dalla stampa sportiva italiana, Aurelio De Laurentiis starebbe provando a portare in azzurro il prossimo svincolato Kevin De Bruyne, che ha annunciato alcune settimane fa che non avrebbe rinnovato il suo contratto con il Manchester City, in scadenza a giugno.

Ma quanto potrebbe costare De Bruyne al Napoli? Il trequartista belga classe 1991, compirà 34 anni a giugno, e come detto sarebbe un parametro zero, quindi il club partenopeo non dovrà pagare nulla per il suo cartellino. E’ prevista chiaramente una spesa per le commissioni agli agenti, come avviene per tutti i trasferimenti.

Quindi per prima cosa De Laurentiis dovrebbe trovare un accordo economico sulle commissioni, senza dimenticare come a Napoli ci sia uno speciale trattamento per quanto riguardi i diritti di immagine, che diventano ancora più importanti quando si tratta di calciatori del calibro di De Bruyne.

De Bruyne stipendio – L’ultimo contratto con il Manchester City

Superati questi ostacoli eccoci all’argomento stipendio. Certamente il belga se vorrà approdare al Napoli dovrà dimenticare l‘ultimo ingaggio percepito in maglia Manchester City. Il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno garantiva a De Bruyne uno stipendio lordo di quasi 24 milioni di euro a stagione. Una cifra fuori portata per il Napoli, e per qualsiasi altro club italiano.

Inoltre, va ricordato come in Italia non sia più in vigore il Decreto Crescita per i calciatori che provengono dall’estero. Quindi il Napoli non godrà eventualmente di alcuno sconto sull’ingaggio lordo garantito a De Bruyne. Per sapere l’impatto a bilancio dell’eventuale arrivo del belga al Maradona bisognerà conoscere lo stipendio e la durata garantiti dal contratto che De Laurentiis farà firmare al forte trequartista belga.