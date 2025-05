Percorso Giro d’Italia 2025: tappe, squadre partecipanti e albo d’oro

Il Giro d’Italia 2025 si preannuncia come uno degli eventi ciclistici più spettacolari degli ultimi anni. Il percorso Giro d’Italia 2025 attraverserà ben quattro Paesi: Albania, Italia, Slovenia e Città del Vaticano. Dal 9 maggio al 1° giugno, i migliori ciclisti del mondo si sfideranno in 21 tappe per un totale di oltre 3.400 km.

Il Giro d’Italia 2025 si preannuncia come un’edizione memorabile della Corsa Rosa, con un percorso lungo 3.443,3 chilometri distribuiti in 21 tappe, che includono ben 52.350 metri di dislivello. L’edizione 2025 prenderà il via da Durazzo, in Albania: si tratta della 15ª Grande Partenza dall’estero nella storia del Giro e, per la prima volta in assoluto, dall’Albania.

Il percorso del Giro d’Italia 2025 (clicca qui per scoprire dove vedere Giro d’Italia in chiaro) è vario e impegnativo, con due cronometro individuali. La prima si svolgerà sabato 10 maggio a Tirana, su un tracciato urbano di 13,7 km all’interno della capitale albanese; la seconda è in programma martedì 20 maggio, da Lucca a Pisa, per un totale di 28,6 km a tutta velocità.

Giro d’Italia 2025, le grandi tappe di montagna

Non mancano le grandi tappe di montagna, fondamentali per gli scalatori. La tappa 7, in calendario per venerdì 16 maggio, porterà i corridori da Castel di Sangro a Tagliacozzo su 168 km complessivi, con una salita finale di 11,9 km e punte di pendenza fino al 14%. La tappa 16, in programma martedì 27 maggio, sarà una delle più impegnative: 203 km da Piazzola sul Brenta a San Valentino, con tre GPM di prima categoria (Candrai, Santa Barbara e Brentonico), e arrivo a 1.315 metri d’altitudine. Infine, la tappa 20 di sabato 31 maggio promette spettacolo e selezione: da Verrès a Sestriere per 205 km, con le mitiche salite del Colle del Lys, il Colle delle Finestre e l’ascesa finale nel comprensorio della Vialattea.

Proprio il Colle delle Finestre, con i suoi 2.178 metri di altitudine, sarà la Cima Coppi dell’edizione 2025: la vetta più alta del Giro, affrontata per la quinta volta nella storia e per la terza come Cima Coppi. La salita misura 18,5 km e presenta pendenze dal 9,2% al 14%, rappresentando la penultima asperità prima dell’arrivo di tappa a Sestriere.

Il grande finale del Giro d’Italia 2025 sarà nuovamente a Roma, che accoglie per la settima volta la conclusione della corsa: uno scenario unico per celebrare il vincitore di una delle edizioni più internazionali e impegnative degli ultimi anni.

Percorso Giro d’Italia 2025: tutte le tappe

Di seguito l’elenco completo delle tappe del Giro d’Italia 2025:

Tappa 1 – 9 maggio: Durazzo (ALB) → Tirana (ALB), 160 km

Durazzo (ALB) → Tirana (ALB), 160 km Tappa 2 – 10 maggio: Tirana (ALB) → Tirana (cronometro), 13,7 k

Tirana (ALB) → Tirana (cronometro), 13,7 k Tappa 3 – 11 maggio: Valona (ALB) → Valona, 160 km

Valona (ALB) → Valona, 160 km Tappa 4 – 13 maggio: Alberobello → Lecce, 189 km

Alberobello → Lecce, 189 km Tappa 5 – 14 maggio: Ceglie Messapica → Matera, 151 km

Ceglie Messapica → Matera, 151 km Tappa 6 – 15 maggio: Potenza → Napoli, 227 km

Potenza → Napoli, 227 km Tappa 7 – 16 maggio: Castel di Sangro → Tagliacozzo, 168 km

Castel di Sangro → Tagliacozzo, 168 km Tappa 8 – 17 maggio: Giulianova → Castelraimondo, 197 km

Giulianova → Castelraimondo, 197 km Tappa 9 – 18 maggio: Gubbio → Siena, 181 km

Gubbio → Siena, 181 km Tappa 10 – 20 maggio: Lucca → Pisa (cronometro), 28,6 km

Lucca → Pisa (cronometro), 28,6 km Tappa 11 – 21 maggio: Viareggio → Castelnovo ne’ Monti, 186 km

Viareggio → Castelnovo ne’ Monti, 186 km Tappa 12 – 22 maggio: Modena → Viadana, 172 km

Modena → Viadana, 172 km Tappa 13 – 23 maggio: Rovigo → Vicenza, 180 km

Rovigo → Vicenza, 180 km Tappa 14 – 24 maggio: Treviso → Nova Gorica/Gorizia, 195 km

Treviso → Nova Gorica/Gorizia, 195 km Tappa 15 – 25 maggio: Fiume Veneto → Asiago, 219 km

Fiume Veneto → Asiago, 219 km Tappa 16 – 27 maggio: Piazzola sul Brenta → San Valentino, 203 km

Piazzola sul Brenta → San Valentino, 203 km Tappa 17 – 28 maggio: San Michele all’Adige → Bormio, 155 km

San Michele all’Adige → Bormio, 155 km Tappa 18 – 29 maggio: Morbegno → Cesano Maderno, 144 km

Morbegno → Cesano Maderno, 144 km Tappa 19 – 30 maggio: Biella → Champoluc, 166 km

Biella → Champoluc, 166 km Tappa 20 – 31 maggio: Verrès → Sestrière, 205 km

Verrès → Sestrière, 205 km Tappa 21 – 1° giugno: Roma → Roma, 143 km

Albo d’oro: vincitori delle ultime 10 edizioni

2015: Alberto Contador (Tinkoff–Saxo)

Alberto Contador (Tinkoff–Saxo) 2016: Vincenzo Nibali (Astana)

Vincenzo Nibali (Astana) 2017: Tom Dumoulin (Team Sunweb)

Tom Dumoulin (Team Sunweb) 2018: Chris Froome (Team Sky)

Chris Froome (Team Sky) 2019: Richard Carapaz (Movistar Team)

Richard Carapaz (Movistar Team) 2020: Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers)

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) 2021: Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

Egan Bernal (INEOS Grenadiers) 2022: Jai Hindley (Bora–Hansgrohe)

Jai Hindley (Bora–Hansgrohe) 2023: Primož Roglič (Jumbo–Visma)

Primož Roglič (Jumbo–Visma) 2024: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates)

Squadre partecipanti al Giro d’Italia 2025

Red Bull-Bora-Hansgrohe (Germania)

Alpecin-Deceuninck (Belgio)

Arkéa-B&B Hotels (Francia)

Bahrain Victorious (Bahrein)

Cofidis (Francia)

Decathlon AG2R La Mondiale (Francia)

EF Education-EasyPost (Stati Uniti)

Groupama-FDJ (Francia)

Ineos Grenadiers (Gran Bretagna)

Intermarché-Wanty (Belgio)

Israel-Premier Tech (Israele)

Lidl-Trek (Stati Uniti)

Movistar Team (Spagna)

Q36.5 Pro Cycling Team (Svizzera)

Soudal Quick-Step (Belgio)

Team Jayco AlUla (Australia)

Team Picnic PostNL (Paesi Bassi)

Team Polti VisitMalta (Italia)

Team Visma-Lease a Bike (Paesi Bassi)

Tudor Pro Cycling Team (Svizzera)

UAE Team Emirates XRG (Emirati Arabi Uniti)

VF Group-Bardiani CSF-Faiz. (Italia)

XDS Astana Team (Kazakistan)

Il percorso Giro d’Italia 2025 si distingue per la sua varietà e spettacolarità: due cronometro, tappe di montagna, arrivi per velocisti e una partenza storica fuori dai confini italiani. I fan del ciclismo non possono davvero mancare all’appuntamento con questa edizione memorabile!