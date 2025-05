Inter da record, almeno 62 partite in stagione: superato il Milan 2002/03

Il successo contro il Barcellona nella semifinali della UEFA Champions League non ha regalato all’Inter solamente la seconda finalissima nel giro di tre anni, il record di ricavi nella competizione e il terzo maggiore incasso di sempre per una partita di calcio giocata in Italia.

Al termine di questa incredibile cavalcata, la formazione di Simone Inzaghi sarà la squadra italiana ad avere giocato più partite in una singola stagione, superando così il record del Milan 2002/03, che si fermò a 61 gare disputate. Infatti, Lautaro Martinez e compagni sono certi che questo conto arriverà a 62, grazie alla finalissima di Champions League e considerando le tre gare in programma per la fase a gironi del Mondiale per Club:

Serie A – 38 partite

Champions League – 15 partite

Coppa Italia – 4 partite

Mondiale per Club – 3 partite (fase a gironi)

Supercoppa italiana – 2 partite

TOTALE – 62 partite

Resta in bilico un eventuale spareggio scudetto con il Napoli (la distanza di tre punti a tre giornate dalla fine del campionato rende questa ipotesi ancora realizzabile), che porterebbe il conteggio addirittura a quota 63. Non sono considerate invece le eventuali sfide valide per la fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club, che ricadranno nella stagione 2025/26.

Queste invece sono le sfide che il Milan di Carlo Ancelotti disputò nella stagione 2002/03, oltre vent’anni fa. A pesare sui rossoneri furono in particolar modo gli incontri europei, con la Champions League che prevedeva addirittura una doppia fase a gironi, e i match di Coppa Italia, tutti con gare di andata e ritorno (finale compresa):