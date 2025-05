Conclave diretta: al via le elezioni per il successore di Papa Francesco

Al via la processione dei 133 cardinali elettori (under 80) che tra pochi minuti si riuniranno in Conclave nella Cappella Sistina in Vaticano per la scelta del nuovo romano Pontefice, il successore di Papa Francesco. Si tratta del numero record di cardinali elettori anche per il forte impulso dato da Papa Francesco che nel suo pontificato ne ha nominati 108. La parola chiave di questi giorni è conclave diretta, con milioni di persone collegate da ogni parte del mondo per seguire ogni minimo segnale proveniente dalla Città del Vaticano.

Secondo i bookmaker il favorito resta Pietro Parolin, veneto, 70 anni, già Segretario di Stato con Papa Francesco, al quale viene attribuita una alta percentuale davanti al cardinale Pierbattista Pizzaballa, bergamasco, 60 anni, Patriarca di Gerusalemme, al filippino Luis Tagle, nato a Manila, 67 anni e a Matteo Zuppi, romano 69 anni, presidente della Cei. Un papa italiano manca da 47 anni. Nelle prime posizioni della classifica degli scommettitori anglosassoni ci sono anche il conservatore Peter Erdo, ungherese, 72 anni, e il cardinale francese Jean-Marc Aveline, nato in Algeria,

66 anni. Parolin guiderà i lavori del Conclave.

Cos’è il Conclave?

Il termine conclave deriva dal latino cum clave, che significa “chiuso a chiave”. Infatti, durante il conclave, i cardinali elettori vengono chiusi all’interno della Cappella Sistina, isolati dal mondo esterno, per garantire la segretezza e la solennità della procedura.

Il conclave diretta è regolato da norme precise contenute nella Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, promulgata da Giovanni Paolo II e successivamente aggiornata. Vi partecipano solo i cardinali sotto gli 80 anni: attualmente, sono 133 coloro che hanno diritto di voto, tra cui diversi italiani e rappresentanti di tutti i continenti.

Fasi del Conclave: Il Processo in Sintesi

Il conclave inizia con la messa Pro Eligendo Papa, seguita dalla processione verso la Cappella Sistina. Qui i cardinali giurano di mantenere il segreto e di eleggere il nuovo Papa secondo coscienza. Scrutinio e Votazioni Ogni giorno possono essere effettuate fino a quattro votazioni (due al mattino e due al pomeriggio). Il nome del Papa viene scritto su una scheda anonima e piegata due volte.

Ogni giorno possono essere effettuate fino a (due al mattino e due al pomeriggio). Il nome del Papa viene scritto su una scheda anonima e piegata due volte. Quorum e Risultato Per essere eletto, un candidato deve ottenere i due terzi dei voti . Se nessun cardinale raggiunge questo numero nei primi giorni, si prosegue con ulteriori scrutini. Dopo ogni votazione, le schede vengono bruciate: Se l’esito è negativo, dal comignolo esce fumo nero Se si raggiunge un accordo, dal comignolo esce fumo bianco , segnale che il nuovo Papa è stato eletto

Conclave Diretta: Cosa Si Può Seguire dall’Esterno

Durante il conclave diretta, non esistono riprese video o audio dall’interno della Cappella Sistina. Tuttavia, migliaia di persone seguono in diretta i segnali visivi dalla piazza San Pietro, come il fumo del comignolo e, in seguito, l’apparizione del nuovo Pontefice dal balcone con il celebre annuncio:

“Habemus Papam!”

I principali media, così come i canali ufficiali del Vaticano e varie piattaforme online, offrono una copertura in direttacon aggiornamenti continui sull’avanzamento del conclave, le biografie dei cardinali e le curiosità sulla tradizione.

Conclave diretta, chi Sono i 133 Cardinali Elettori?

I 133 cardinali elettori rappresentano la globalità della Chiesa cattolica. Sono uomini scelti da Papa Francesco e dai suoi predecessori, con esperienze diverse: alcuni provengono dalla diplomazia vaticana, altri da diocesi locali, altri ancora da ordini religiosi. La loro missione è ascoltare, pregare e votare con libertà e responsabilità.