Lotta Champions, è bagarre: Juve e romane protagoniste sui social

I temi del dibattito. Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Bove torna all’Olimpico. La Roma batte la Fiorentina per 1-0 e si inserisce ufficialmente nella corsa Champions: il match, deciso da Dovbyk, è il diciannovesimo risultato utile consecutivo per la squadra, che sale al quarto posto nella classifica di Serie A. A commuovere l’Olimpico, però, è stato soprattutto il ritorno di Edoardo Bove, accolto da cori, applausi e uno striscione: “Un cuore più forte di un destino avverso. Forza Edoardo”. Il centrocampista viola, fermo da dicembre per il problema cardiaco che gli ha causato un malore durante Fiorentina-Inter, ha salutato la Curva Sud in lacrime, sommerso dall’affetto della tifoseria giallorossa. Le immagini del momento, condivise migliaia di volte sui social, testimoniano il legame speciale tra il giocatore e i tifosi. Il suo contratto con la Fiorentina scadrà a giugno e il futuro resta ancora incerto, ma Roma non lo ha mai dimenticato.

Corsa Champions. Mentre l’Inter si prepara alla semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, in Serie A è corsa vera per l’ultimo slot utile per la qualificazione alla prossima edizione. Roma, Juventus e Lazio sono a 63 punti, seguite dal Bologna a 62: quattro squadre in un punto a tre giornate dalla fine. Un equilibrio che rende incandescente ogni partita e infiamma il dibattito sui social, dove tifosi e utenti si interrogano su scenari e combinazioni. Gli utenti si interrogano anche su come potrebbe finire la corsa Champions in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre. Come recita il regolamento della Serie A, verrebbe stilata la classifica avulsa in base a punti raccolti negli scontri diretti, differenza reti, gol segnati e infine sorteggio.