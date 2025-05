Inter, Lautaro Martinez in gruppo verso la sfida contro il Barcellona 

L’Inter è scesa in campo ad Appiano Gentile per l’ultimo allenamento prima della partita contro il Barcellona, valida per la semifinale di ritorno della UEFA Champions League. Tra i calciatori più attesi c’erano Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, entrambi infortunati e in attesa di capire come stessero in vista dell’incontro.

Entrambi hanno saltato il torello iniziale. Pavard ha iniziato il riscaldamento personalizzato ma si è subito fermato, Lautaro invece ha provato i cambi di direzione. In formazione Lautaro è stato provato come titolare, ma allo stesso tempo c’è Bisseck a destra e non Pavard, che evidentemente continua a sentire dolore alla caviglia e che rischia dunque di non essere a disposizione per domani sera.

Niente allenamento invece per Davide Frattesi, a causa di una botta rimediata contro il Verona. Nulla di allarmante, l’ex Sassuolo domani sarà regolarmente convocato per la semifinale di ritorno di Champions League.

Come sta Lautaro Martinez? Le parole di Simone Inzaghi

«Per quanto riguarda Lautaro e Pavard decideremo insieme allo staff medico e insieme agli stessi calciatori, perché saranno loro che mi dovranno dire le proprie sensazioni». Questo era stato il commento del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della partita.

«Ieri Pavard ha fatto una prima parte di allenamento e le sensazioni sono state discrete, quindi vedremo. Lautaro non si allena dalla partita di Barcellona, oggi vedremo come starà e poi decideremo», aveva proseguito Inzaghi.

«Lautaro meglio dall’inizio o in corsa? Dipenderà anche dalle sue sensazioni. Un giocatore che non può partire dall’inizio è difficile che ci dia una mano negli ultimi 25 minuti. Sarà importante l’allenamento di oggi. Abbiamo avuto tantissime defezioni quest’anno, come anche le altre grandi squadre. Domani prenderò le decisioni, dopo il risveglio muscolare», il pensiero del tecnico piacentino.