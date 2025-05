Lotito: «Serve un Piano Marshall per lo sport, che riguardi anche gli stadi» 

«Lo Stato deve dare vita a una pianificazione, un vero e proprio Piano Marshall per lo sport che riguardi anche gli stadi. Oggi, tra i mille lacci e lacciuoli burocratici, questi impianti rischiano di non farsi mai. Servono soluzioni efficaci dal punto di vista autorizzativo, perché i problemi nascono soprattutto nei comuni, che non hanno la possibilità di derogare ad alcune norme». Così il senatore di Forza Italia e patron della Lazio Claudio Lotito, intervenendo agli “Stati Generali dello Sport” promossi da Forza Italia alla Camera dei Deputati.

«Dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte e di portarle avanti. Per farlo, è necessario innanzitutto distinguere tra sport dilettantistico e sport professionistico, perché le esigenze sono diverse e le norme erga omnes rischiano di creare danni. Dobbiamo coinvolgere tutte le componenti dello sport, professionistiche e dilettantistiche, e varare interventi specifici e mirati, a medio e a lungo termine», ha aggiunto Lotito.

«Allo stesso tempo, le istituzioni hanno il dovere di promuovere lo sport di base. Oggi a molti ragazzi manca quella catena formativa che c’era un tempo, frutto dell’alleanza tra scuole, famiglie, oratori, comunità. Lo sport è funzionale proprio a riacquisire quegli aspetti valoriali, a cominciare dall’inclusione, dal gioco di squadra, dal rispetto del prossimo e delle regole, dal merito e dal contrasto a qualsiasi forma di discriminazione», ha proseguito ancora il senatore.

«Con lo sport non si allena solo il fisico, si allena anche la mente e si nutre lo spirito. In questo, il calcio ha un ruolo fondamentale. Non a caso le squadre di calcio presenti sul territorio nazionale a livello dilettantistico sono più diffuse persino delle caserme dei Carabinieri. Dobbiamo valorizzare tutto questo, consapevoli del fatto che lo sport è una leva fortissima, capace di coinvolgere le persone attraverso una passione», ha concluso.