Braida: «Sarei pronto a dare una mano al Milan. L’esperienza non si compra» 

«Il Napoli ha fatto un percorso incredibile, nonostante una flessione che sembrava non gli permettesse di vincere il campionato. Al momento credo abbiano un grande vantaggio sull’Inter». Lo ha dichiarato Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna ed ex direttore sportivo del Milan, ai microfoni de “La Politica nel Pallone”, trasmissione condotta da Emilio Mancuso e in onda su GR Parlamento.

«Conte è un vincente, ero convinto che il Napoli senza coppe fosse il favorito per lo scudetto. Le quindici partite giocate in meno rispetto all’Inter pesano, e non poco» ha aggiunto Braida. «La Champions ha tolto molte energie all’Inter. La semifinale contro il Barcellona sarà molto importante. Oggi il Barcellona è una buona squadra, non una grande squadra, anche se ha grandi talenti come Yamal e Raphinha. Non sono imbattibili e credo che l’Inter abbia buone possibilità di passare il turno».

Commentando una possibile assenza di Lautaro Martinez (anche se l’argentino ha lavorato in gruppo, offrendo buoni spunti in vista di domani), Braida ha commentato: «Peserà, ma Thuram sembra essere in grande forma. Credo che avere il pubblico a favore aiuterà, e non poco, la squadra di Inzaghi».

Sulla situazione del Milan, il dirigente si è detto disposto a dare una mano: «Vederlo in difficili acque mi dispiace, sarei pronto a dare una mano. L’esperienza è qualcosa che non si compra. Il campionato è stato altalenante. La Coppa Italia sarebbe un trofeo importante, ma in campionato è mancata continuità. La squadra è forte, ma va perfezionata».

Infine, parlando della retrocessione del Monza, Braida ha dichiarato: «Può capitare un’annata storta, anche a un grande come Galliani. La scomparsa di Berlusconi si è fatta sentire. Auguro al club di tornare in Serie A».