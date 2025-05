Gravina: «La Lega Pro brucia e impegna finanza, ma valorizza il talento» 

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto questa mattina in occasione di “Serie C business value”, evento che si è svolto a Milano per presentare un’analisi della fanbase e della fruizione del campionato di Serie C.

Con un passato da presidente della Lega Pro, Gravina ha spiegato che «la mente va e mi riempie sempre di più di grande orgoglio. Lo sviluppo del calcio italiano e il valore del calcio italiano passano sempre di più da una serie di confronti legati alla ricerca di equilibrio tra massimizzazione del risultato sportivo, massimizzazione del risultato economico, ma anche da giornate di studio e confronto».

Il numero uno della Federcalcio ha parlato anche del suo legame con la Lega Pro: «E’ un rapporto speciale, ormai lo sanno tutti e per me è un vanto. E’ una Lega che richiede grande rispetto per quello che avviene al suo interno, una Lega complessa e articolata, che sviluppa a livello territoriale tutta una serie di valori».

«Una Lega che ha anche delle criticità certo, ma che dimostra sempre grande coraggio, che si vede dai tanti confronti che abbiamo portato avanti alla ricerca di misure che devono portare attenzione verso la equa competitività al suo interno», ha proseguito ancora Gravina sul tema.

«Io ho grandissimo rispetto di dirigenti e proprietari che fanno sacrifici. La Lega Pro brucia e impegna finanza e non ha finanza che arriva dall’esterno. Ma è attenta alla valorizzazione dei vivai e del talento, asset che rappresenteranno la spina dorsale indispensabile per sorreggere il calcio italiano», ha concluso il presidente della FIGC.