Master 1000 Madrid, dove vedere Musetti Draper tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Musetti Draper tv streaming, incontro valido per la semifinale del Master 1000 di Madrid.

Il torneo, iniziato il 21 aprile, si concluderà con la finalissima, in programma domenica 4 maggio, è giunto alla sua 23esima edizione

Questo evento rappresenta il secondo ATP Masters 1000 della stagione su terra rossa e, nonostante la forzata assenza di Jannik Sinner, vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori tennisti del mondo,

Dove vedere Musetti Draper tv streaming – Come seguire l’evento

L’incontro tra Lorenzo Musetti e Jack Draper, valido per la semifinale del Master 1000 di Madrid, si giocherà venerdì 2 maggio non prima delle ore 20.00 italiane.

L’incontro non sarà disponibile gratuitamente, per gli appassionati di tennis, il torneo di Madrid sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) dal 21 aprile al 4 maggio.

Inoltre, la programmazione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW, offrendo agli spettatori un’esperienza coinvolgente e completa per non perdere neanche un istante del Master 1000 spagnolo.