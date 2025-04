Samp, oggi assemblea sul bilancio 2024. Poi possibile allargamento del CdA

Quest’oggi, dalle ore 11.00, si terrà l’Assemblea ordinaria degli azionisti della Sampdoria che ha come compito l’approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2024 che ha registrato una perdita complessiva pari a 40,6 milioni di euro.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, il primo obiettivo economico-finanziario del club blucerchiato è quello di continuare il processo di riequilibrio e risanamento dei conti, in attesa di risultati migliori a livello di campo che vede la Samp in piena lotta per non retrocedere in Serie C.

A non mancare sarà l’impegno e il sostentamento economico da parte degli investitori, fra cui in prima fila c’è Joseph Tey, primo azionista della controllante Gestio Lux, e che fino a questo momento ha investito 105 milioni di euro, fra cui i 15 milioni garantiti entro il mese di giugno che servono anche per sopperire alle perdite di bilancio registrare nell’ultimo esercizio.

Tornando al CdA, quest’oggi saranno presenti i tre componenti, il presidente Matteo Manfredi, l’amministratore delegato Raffaele Fiorella e Maheta Molango. Il consiglio è in scadenza all’approvazione del bilancio 2026, ma non è escluso che nei prossimi mesi possa allargarsi con gli ingressi di Francesco De Gennaro, il legale che assiste da sempre la nuova proprietà, e di Alessandro Messina, già adesso più di un board advisor.

Da verificare invece cosa sarà deciso sulla posizione di Francesco Spinoso, presidente del collegio sindacale finito nel mirino della piazza dopo che sui social aveva polemizzato con alcuni sostenitori doriani dopo il 2-2 di Reggio Emilia contro la Reggiana.