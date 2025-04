FIGC, istituito un Osservatorio sulla violenza ai danni degli arbitri

Questa mattina si è svolto il Consiglio Federale FIGC che, oltre ad approvare il bilancio 2024, ha istituito un “Osservatorio sulla violenza ai danni degli arbitri“ su proposta del presidente, Gabriele Gravina, con la duplice funzione di analizzare gli episodi e promuovere iniziative per contrastare il fenomeno.

Il nuovo organismo sarà coordinato da Paolo Cortis, già presidente dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, con il vice coordinatore Carlo Pacifici (AIA). Ne faranno parte poi Michelangelo Vitali (Lega Serie A), Edoardo Busala (Lega B), Andrea Pippa (Lega Pro), Giovanni Cadoni (Lega dilettanti), Giorgio Gaggioli per l’assocalciatori e Francesca Stancati per l’assoallenatori.

Tra le modifiche regolamentari approvate nella riunione odierna, poi, c’è quella relativa al tema dei controlli economico infrannuali. Agli adempimenti richiesti in caso di acquisizioni di partecipazioni societarie di maggioranza, anche relativa, di club di Lega Pro (art. 20 bis, comma 6 NOIF), in base al quale, gli acquirenti devono prestare idonee garanzie non solo a copertura del debito pregresso, come previsto fino ad oggi, ma anche di quello che maturerà fino al termine della stagione in corso; al pagamento dei lodi arbitrali e all’esistenza dei contenziosi per l’ammissione al campionato di Serie B Femminile (art. 94 quinquies); l’adeguamento dei modelli delle garanzie previste dalle Licenze Nazionali 2025-26 per le società di Serie B e Lega Pro.