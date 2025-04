Inter-Roma, Ndicka su Bisseck era rigore per l'AIA: fermato l'arbitro Fabbri

L’intervento di Ndicka su Bisseck, nei minuti finali di Inter-Roma, era da punire con un calcio di rigore in favore dei nerazzurri. Questa è la versione dell’AIA sull’episodio accaduto a San Siro nei minuti finali della sfida fra la formazione di Inzaghi e i giallorossi.

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, l’AIA ritiene che la trattenuta fosse abbastanza visibile anche in presa diretta e l’arbitro Fabbri avrebbe dovuto intervenire senza aspettare il check del VAR Di Bello, che ha comunque dato l’ok per proseguire con il gioco, senza richiamare al monitor il direttore di gara.

Nella prossima giornata di Serie A Fabbri non sarà designato. Più che una vera e propria punizione, il turno di stop dovrebbe essere legato a una turnazione degli arbitri stabilita dal designatore Rocchi per questo finale di stagione. Tuttavia, rimane il fatto che secondo l’Associazione il contatto nel finale di gara fosse da sanzionare con la massima punizione.