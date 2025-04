Inter, al via l’allenamento pre Barcellona: Marcus Thuram in gruppo

La stagione 2024/25 dell’Inter è stata segnata da una lunga serie di infortuni che hanno messo a dura prova la rosa di Simone Inzaghi. La formazione nerazzurra è reduce da tre sconfitte consecutive, ma tutta la concentrazione è sull’imminente sfida di Champions League contro il Barcellona, valida per la semifinale di andata della competizione.

In questo momento si sta svolgendo l’ultimo allenamento prima della partenza per la sfida contro i catalani e per l’Inter è arrivata una buona notizia. Marcus Thuram sta lavorando in gruppo (dopo il lavoro a parte nei giorni scorsi) e sarà quinti a disposizione dell’allenatore per la partita che si giocherà domani, mercoledì 30 aprile.

Non è ancora detto che Thuram sarà impiegato dal 1′ minuto in coppia con Lautaro Martinez, ma sicuramente sarà a disposizione, eventualmente anche da subentrato. La sfida sarà cruciale e dirà moltissimo sulle possibilità di ottenere la qualificazione alla finalissima di Monaco di Baviera.

Thuram è stato costretto a saltare gli ultimi tre impegni ufficiali contro Bologna, Milan e Roma. Non è un caso che l’Inter abbia fatto molta fatica senza di lui, con tre sconfitte consecutive che non si verificavano dal 2019. La sua assenza ha rappresentato un duro colpo per l’attacco nerazzurro, considerando le 17 reti e i 9 assist stagionali.