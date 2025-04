Espressioni blasfeme, la Procura FIGC studia i filmati di Bisseck e Luca Pellegrini

Dopo l’espressione blasfema proferita da Lautaro Martinez al termine della sfida Juventus-Inter, in casa nerazzurra si apre un altro caso in seguito alla sfida di San Siro contro la Roma. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, questa volta sotto indagine c’è un replay che vede coinvolto Yann Bisseck urlare al cielo quella che sembrerebbe una espressione blasfema. Come successo per il capitano nerazzurro, la Procura FIGC ha aperto un fasciocolo di indagine.

Ma per dare seguito alle indagini del procuratore Giuseppe Chiné, come era già stato specificato per Lautaro, serve l’audio della presunta bestemmia del difensore nerazzurro. L’acquisizione dell’audio potrebbe comunque non far scattare alcuna squalifica per il difensore tedesco.

Infatti, un caso simile si è verificato in occasione di Genoa-Lazio, con Luca Pellegrini protagonista di una bestemmia a bordo campo mentre era a terra. Tuttavia, la Procura FIGC non è potuta intervenire con la prova televisiva visto che il Giudice Sportivo non aveva riportato nulla nel suo comunicato in merito alla partita di Marassi.

Entrambi gli episodi sono attualmente al vaglio della Procura federale, per un supplemento di indagine. Molto probabilmente anche queste due situazioni si chiuderanno al massimo con un patteggiamento da parte dei calciatori, con conseguente multa di 5mila euro, proprio come successo a Lautaro Martinez.