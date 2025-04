Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa, a margine dell’assemblea tra i club che si è svolta nella giornata odierna a Milano. L’occasione è stata utile anche per svelare la data in cui sarà ufficializzato il calendario della prossima edizione del campionato, che prenderà il via durante il weekend del 23-24 agosto 2025.

«Abbiamo portato avanti i temi, lavorando sulle commissioni. Abbiamo fatto una lunga analisi del panorama dei diritti tv internazionali, che sono quelli su cui dobbiamo fare meglio. Le prossime due assemblee si terranno a Roma in occasione della finale di Coppa Italia: di fatto esamineremo nel dettaglio il piano industriale, oggi accennato per le linee guida, di cui oggi abbiamo discusso molto. A Roma speriamo di poterlo licenziare», ha esordito il numero uno della Lega parlando ai giornalisti presenti.

Data calendario Serie A 2025 2026 – L’annuncio di Simonelli

Poi, l’annuncio sul calendario della Serie A 2025/26: «L’altra assemblea la faremo il 6 giugno, in occasione del Festival della Serie A: in quell’occasione daremo il calendario, cercare di anticipare il più possibile è un obiettivo. Purtroppo, siamo spesso costretti a comunicare le date in ritardo per via delle coppe, e capiamo sia un problema per i tifosi: vorremmo darle con il più ampio anticipo possibile, compatibilmente con gli impegni europei».

Simonelli ha sottolineato in chiusura che «in futuro su alcune partite potremmo mettere delle X, magari indicando 7-8 partite su 10: all’inizio sarà più difficile, però mano a mano cercheremo di dare queste informazioni il prima possibile».