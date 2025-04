La nuova Champions League è giunta alle semifinali, che nel giro di due settimane stabiliranno le formazioni che si daranno battaglia a Monaco di Baviera per la conquista dell’edizione 2025/26 del trofeo. Dopo il turno dedicato ai quarti di finale, le quattro squadre rimaste in gioco scenderanno in campo per l’andata delle semifinali: gli incontri sono in programma per martedì 29 e mercoledì 30 aprile.

Sky continuerà ad essere assoluta protagonista della competizione fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera. E proprio la sfida del colosso USA sarà quella trasmessa in diretta in chiaro in questo turno della competizione, come previsto dalle norme AgCom sugli eventi di interesse nazionale.

Champions League partita in chiaro – L’accordo Amazon-Warner Bros. Discovery

Nel dettaglio, per garantire la visione dell’incontro in chiaro, Amazon ha siglato un’intesa con Warner Bros. Discovery. Il gruppo trasmetterà in diretta sul NOVE la seminale d’andata di UEFA Champions League tra Barcellona e Inter, resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video (che manderà comunque in diretta il match in streaming sulla sua piattaforma). Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, che potranno seguire la supersfida in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21:00 eccezionalmente in chiaro sul NOVE.