Ufficiale, l'Atalanta saluta Joma: New Balance sarà il nuovo sponsor tecnico

«Atalanta BC rivolge un sincero ringraziamento a Joma, partner tecnico di queste ultime otto stagioni sportive, per l’entusiasmante percorso che ha portato grandi soddisfazioni a entrambi i brand». Si apre così la nota del club bergamasco, che ha ufficializzato l’addio al suo attuale sponsor tecnico e che se ora si prepara ad accogliere New Balance in famiglia.

«Insieme si è vissuto emozioni uniche ed indimenticabili non solo a livello nazionale, ma anche in campo internazionale: dal ritorno in una competizione europea, alla partecipazione alla prima storica UEFA Champions League, alla vittoria della UEFA Europa League», ha proseguito l’Atalanta a proposito del rapporto con Joma.

«Le famiglie Percassi e Pagliuca sono grate alla famiglia López per la professionalità, la serietà e la passione che hanno sempre contraddistinto questa collaborazione che negli anni si è rafforzata da un sincero rapporto di amicizia. È stato un cammino condiviso di crescita e importanti risultati che rimarranno nella storia di Joma e Atalanta», ha concluso la Dea.

L’attuale contratto dell’Atalanta con Joma è valido fino al termine della stagione 2024/25 e, secondo le indiscrezioni, vale circa 2,5 milioni di euro a stagione. Ora si attende l’annuncio ufficiale su New Balance, brand statunitense che in passato ha lavorato con Liverpool, Roma, Porto e Siviglia e accompagnerà i nerazzurri a partire dalla stagione 2025/26.