Atalanta-Lecce si gioca: il club salentino partito verso Bergamo

Neanche l’intervento fatto nella giornata di ieri da parte del ministro dello Sport Andrea Abodi, è servito a far cambiare idea alla Lega di serie A. Abodi è intervenuto direttamente sui vertici calcistici per invitarli a riconsiderare un rinvio della gara tra Atalanta e Lecce, in segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito il sodalizio giallorosso. Nonostante il sollecito dello stesso Abodi, la Lega è rimasta salda sulla sua posizione, negando il posticipo dell’incontro.

La squadra, dunque, è partita con un volo charter direzione Bergamo. Nessun dirigente al seguito, ad eccezione del direttore sportivo Stefano Trinchera e del team manager Claudio Vino. Il gruppo squadra farà rientro a Lecce subito dopo il termine della gara.

L’intero ambiente è ancora profondamente scosso dalla tragica scomparsa di Graziano Fiorita, massofisioterapista e osteopata della squadra e molto vicino ai giocatori. Il club salentino avrebbe preferito giocare solo dopo i funerali di Fiorita, che si trovano ancora a Brescia in attesa dell’autopsia, programmata per lunedì. Il rifiuto del rinvio ha scatenato forti proteste tra i tifosi, che ieri hanno esposto uno striscione davanti allo stadio Via del Mare chiedendo alla squadra di non giocare. Tuttavia, non presentarsi avrebbe comportato una penalizzazione in classifica, complicando ulteriormente la situazione: motivo per cui, alla fine, il club ha deciso di partire per la sfida di Bergamo.