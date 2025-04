Everton, l'impatto del nuovo stadio: stimati ricavi extra per 70 milioni annui

A partire dalla prossima stagione l’Everton si trasferirà definitivamente nel suo nuovo stadio sul molo di Bramley-Moore Dock. Un impianto da oltre 50mila posti che permetterà al Friedkin Group, diventato proprietario del club inglese da poche settimane dopo aver acquistato la Roma dal 2020, di incassare circa 70 milioni di euro a stagione come ricavi straordinari.

A confermarlo è stato il presidente del esecutivo del club, Marc Watts, che ricopre anche la carica di numero uno del Friedkin Group. «Sarebbe un vero peccato e un’occasione persa non utilizzare lo stadio come catalizzatore per rilanciare tutta l’area dei moli nord e lo sviluppo dell’intera zona di Liverpool», ha confessato Watts al quotidiano britannico Financial Times.

Per centrare questo obiettivo, Watts ha confermato come sia necessario chiudere accordi con diversi partner, che vanno da aziende private a enti governativi locali e nazionali. Il dirigente ha assicurato che «non cerchiamo grandi somme di denaro pubblico perché questo accada», anche se ha ammesso che «se il piano aziendale sarà abbastanza solido – e crediamo che lo sarà – allora dovrebbero esserci partner interessati a partecipare».

Inoltre, lo stadio dell’Everton, che ancora non ha ufficializzato la cessione dei naming rights, è stato uno dei punti di forza, ancora prima di essere inaugurato, per capitalizzare al massimo la cessione del club da parte dell’imprenditore britannico-iraniano Farhad Moshiri al Friedkin Group, dopo il fallimento della trattativa con 777 Partners, società statunitense ex proprietaria del Genoa.

Ma una delle sfide più importanti del club di Liverpool è riuscire ad attrarre sponsor per lo stadio in una zona che non presenta ancora servizi essenziali, come pub e ristoranti, e che di fatto costituiscono le aree di interesse principali per le persone che fanno vivere la zona stadio al di fuori delle partite.

Motivo che desta anche un po’ di preoccupazione all’interno del club, come ha confessato Colin Chong, direttore dello sviluppo dello stadio dell’Everton e CEO ad interim: «Sono un po’ preoccupato di andare in pensione senza vedere uno sviluppo in questa costa nord di Liverpool, e ne ha semplicemente un disperato bisogno».

L’Everton ha stimato che l’apertura del nuovo stadio avrà un impatto diretto sugli incassi nei giorni delle partite, che nella scorsa stagione sono stati pari a 20,8 milioni di euro. Inoltre, il numero di posti disponibili nelle aree hospitality passerà da 1.400 a 5.500 unità, con un effetto significativo sulla generazione di ricavi.