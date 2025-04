Roma, Ghisolfi: «Starei qui 10 anni, ma se non farò un buon lavoro me ne andrò»

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, è tornato a parlare della sua avventura nel club giallorosso. Lo ha fatto all’interno del podcast “L’After Foot” di RMC Sport, dove ha parlato dei risultati raggiunti finora nel club della capitale, in cui è arrivato dopo le esperienze – tra le altre – con il Lens e con il Nizza.

«Non sono rimasto sorpreso. Ho avuto diversi contatti con ottimi club, il che dimostra che ero riuscito ad essere efficace negli ultimi sei anni», ha affermato Ghisolfi sul suo approdo a Roma. «I club lavorano molto con i dati in questo tipo di ruolo. Ma sì, sono felice. La Roma non si rifiuta. Sapevo che non sarebbe stato un contesto facile. Siamo qui per vivere belle esperienze. Non ci ho pensato due volte».

Ghisolfi assicura di «essere stato accolto molto bene» a Roma, anche se ovviamente «le aspettative sono altissime. Se non faccio un lavoro all’altezza, me ne andrò. Ma voglio dimostrare che è possibile strutturare il club», ha proseguito il dirigente giallorosso, che vuole «ricostruire» le fondamenta insieme ai giallorossi. «Non è visibile oggi, ma spero che dia i suoi frutti».

Il reparto scouting, la squadra femminile, il settore giovanile e lo staff tecnico sono tra i vari dossier che Ghisolfi e il suo team devono gestire. Incluso il nome del futuro allenatore. «Ciò che mi piace è costruire e creare. Il mio più grande orgoglio nei progetti passati è che, una volta andato via, il club ha continuato a ottenere risultati. Il nostro è un mestiere di medio periodo», ha dichiarato il quarantenne, che desidera una «organizzazione solida. È quello che stiamo costruendo, con umiltà».

Ghisolfi è partito con un piano triennale a Roma. «Ma se potessi restare dieci anni, sarei l’uomo più felice del mondo», ha aggiunto il direttore sportivo. Dopo un inizio complicato in questa stagione, la Roma ha richiamato Claudio Ranieri, che però non resterà alla guida della squadra al termine del campionato. A cinque giornate dalla fine della Serie A, i giallorossi sono settimi in classifica, in lotta per un posto in Europa.