Il Napoli perde David Neres per infortunio al polpaccio: i tempi di recupero

Il Napoli perde David Neres. L’esterno brasiliano si era infortunato durante l’allenamento di venerdì scorso a causa di un risentimento muscolare, come aveva spiegato il club partenopeo, saltando la gara di sabato vinta contro il Monza.

Oggi il giocatore ha svolto gli esami, mostrando una distrazione muscolare al polpaccio sinistro. “David Neres si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”, spiega il club partenopeo in una nota.

Quando rientra David Neres, i tempi di recupero

David Neres, secondo indiscrezioni, potrebbe così rimanere fermo per circa due settimane, saltando quindi le prossime due gare del Napoli.

In particolare, i partenopei scenderanno in campo:

contro il Torino al Maradona il 27 aprile 2025;

contro il Lecce al Via del Mare il 4 maggio 2025.

Queste dovrebbero essere le due sfide che salterà Neres. L’ex Benfica e Shakhtar potrebbe così rientrare per le ultime tre gare della stagione, che il Napoli disputerà contro Genoa in casa (11 maggio), Parma al Tardini (18 maggio) e Cagliari sempre in casa (25 maggio).