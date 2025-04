Il Napoli raggiunge l’Inter in vetta: la corsa scudetto domina anche i social

La vittoria per 1-0 sul campo del Monza porta il Napoli a quota 71 punti, in vetta alla classifica di Serie A a pari merito con l’Inter, riaccendendo una corsa scudetto che promette scintille. Sempre più concreta l’ipotesi di uno storico spareggio per il titolo. Sarebbe una sfida secca tra Inter e Napoli a fine maggio: per la prima volta lo Scudetto sarebbe assegnato al termine dei 90 minuti (più eventuali rigori) per una sfida che infiamma già i social e alimenta il dibattito tra i tifosi. A Napoli l’entusiasmo è accompagnato però anche da una grande incognita: il futuro di Antonio Conte. Il tecnico, pur legato da contratto fino al 2027, valuta l’addio in caso di mancato supporto sul mercato, e sui social il suo destino è ormai uno dei temi più caldi di questo finale di stagione.

La vittoria in Champions League contro il Bayern aveva fatto volare l’entusiasmo in casa Inter, con l’esultanza e le dichiarazioni di Lautaro diventate subito virali sui social. La sconfitta a Bologna, però, ha riportato tutti con i piedi per terra, generando anche un grande dibattito in campo e sui social per le proteste relative alla rimessa laterale da cui è nato il gol di Orsolini ma anche per un presunto rigore negato a Lautaro. L’Inter ora condivide la vetta con il Napoli e la corsa scudetto si complica, come commentano i tanti tifosi nerazzurri online, difendendo Inzaghi e la squadra e motivando i loro beniamini in vista della semifinale europea contro il Barcellona.