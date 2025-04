La Roma accelera sul nuovo stadio: martedì l'invio del progetto al Comune

La Roma vuole accelerare sullo stadio a Pietralata e nonostante gli scavi archeologici non siano ancora terminati, il club giallorosso è pronto a depositare la versione quasi definitiva del progetto per il nuovo impianto.

Come riporta Il Romanista, il blocco dei lavori archeologici, per le ultime verifiche sull’area boschiva che sorge nelle vicinanze e se essa debba essere tutelata, non spaventa la Roma che però, proprio per questo motivo, non può procedere con il deposito ufficiale del progetto definitivo.

Quello che accadrà martedì, il giorno dopo Lunedì dell’Angelo, è quindi una messa a disposizione degli uffici comunali competenti da parte della Roma di un progetto che si può definire quasi definitivo, ma con una documentazione già completata riguardante tre aspetti ritenuti fondamentali: mobilità, viabilità e la sostenibilità finanziaria relativa alla costruzione dell’impianto.

Una mossa che permetterà agli uffici competenti di iniziare le valutazioni sul progetto, anche se in via preliminare, consentendo di andare a risparmiare del tempo utile quando l’iter inizierà ufficialmente fra qualche settimana. Inoltre, questa accelerazione viene eletta anche in termini di tutela del progetto da alcune critiche esterne che stanno arrivando, senza parlare dei vari ricorsi già preannunciati dai comitato No Stadio.