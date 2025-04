Serie A, ufficiali date e orari di 35° e 36° turno: Inter-Roma sabato alle 18

La Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi del campionato per le due giornate di campionato che vanno dalla 35esima alla 36esima. La Lega ha definito tutti gli incontri che si disputeranno dal 25 aprile al 5 maggio, una delle fasi più calde della stagione.

Giornate che si incroceranno anche con le competizioni per club UEFA, che vedono ancora coinvolte due formazioni italiane. La prima è l’Inter, che affronterà il Barcellona con l’obiettivo di agguantare la seconda finale di Champions in tre anni. L’altra è la Fiorentina, che cerca la terza finale consecutiva in Conference League.

Tra i match più interessanti spicca Inter-Roma, programmata sabato 26 aprile alle ore 18.00 per consentire ai nerazzurri di preparare al meglio la trasferta di Champions a Barcellona. Nel turno successivo i nerazzurri scenderanno in campo sempre di sabato, alle ore 20.45 contro l’Hellas Verona. Tra le sfide di alto livello anche Fiorentina-Roma e Bologna-Juventus, in programma domenica 4 maggio, rispettivamente alle 18.00 e alle 20.45.

Serie A date e orari – Il programma completo delle gare

Questi i match del 34° turno:

Queste le sfide del 35° turno: