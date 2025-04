Barça in semifinale di Champions: la Liga anticipa la sfida di campionato

Sul cammino in Champions League dell’Inter di Simone Inzaghi, arrivata alle semifinali della competizione, ci sarà il Barcellona. I blaugrana, come i nerazzurri, sono in corsa per tutti e tre i titoli stagionali e nelle ultime ore hanno avuto un assist molto apprezzato dalla Liga in vista dello scontro in campo europeo.

Infatti, per la doppia sfida Barça-Inter, in programma in Catalogna il 30 aprile con il ritorno a San Siro il 6 maggio, la Liga ha deciso di cambiare orario alla sfida che la formazione di Flick dovrà giocare contro il Valladolid, anche grazie alla eliminazione del Real Madrid dalla Champions per mano dell’Arsenal.

Infatti, la 34esima giornata della Liga, che vede in competizione per il primo posto proprio Barcellona e Real, ha subito un piccolo cambio di programma: i blaugrana giocheranno sabato alle 21.00, così da avere più tempo a disposizione per preparare la sfida di ritorno a San Siro contro l’Inter, mentre il Real Madrid, che ospiterà il Celta Vigo al Santiago Bernabeu, andrà in campo alle 14.00 di domenica.

Una decisione che sicuramente aiuterà Flick a preparare la sfida decisiva per l’accesso alla finalissima di Champions League. Fronte Inter, i nerazzurri aspettano la Lega di Serie A che quest’oggi pubblicherà gli orari delle gare che si disputeranno dalla 34esima alla 36esima giornata, fra cui quella contro la Roma a San Siro, prima dell’andata con il Barça, e quella con il Verona sempre in casa, che anticiperà il ritorno a San Siro della semifinale di Champions League.