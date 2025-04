Inter da record: giocherà almeno 61 partite in stagione, come il Milan 2002/03

Il successo contro il Bayern Monaco nei quarti di finale della UEFA Champions League non ha regalato all’Inter solamente la doppia semifinale con il Barcellona, il record di ricavi nella competizione e il terzo maggiore incasso di sempre per una partita di calcio giocata in Italia.

Le due partite contro i blaugrana di Flick porteranno la formazione nerazzurra ad eguagliare il numero di partite giocate in una singola stagione da una squadra italiana: 61 in totale. Un record che fino a ieri apparteneva al Milan – stagione 2002/03 – e che ora ha visto l’aggancio dei nerazzurri, con un potenziale sorpasso nei prossimi mesi.

In caso di qualificazione alle finali di Coppa Italia e Champions League (o solamente a una delle due), l’Inter giocherà un totale di 62 o 63 partite. I match – considerando quelli già sicuri – sono attualmente così suddivisi:

Serie A – 38 partite

Champions League – 14 partite

Coppa Italia – 4 partite

Mondiale per Club – 3 partite (fase a gironi)

Supercoppa italiana – 2 partite

Queste invece sono le sfide che il Milan di Carlo Ancelotti disputò nella stagione 2002/03, oltre vent’anni fa. A pesare sui rossoneri furono in particolar modo gli incontri europei, con la Champions League che prevedeva addirittura una doppia fase a gironi, e i match di Coppa Italia, tutti con gare di andata e ritorno (finale compresa):