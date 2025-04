Inter-Bayern, oltre 10 milioni di incasso: è il terzo più alto di sempre in Italia

Serata di gloria quella dell’Inter a San Siro. Grazie al pareggio ottenuto per 2-2 contro il Bayern Monaco – unito al successo in trasferta della gara di andata – i nerazzurri hanno conquistato le semifinali della Champions League 2024/25 per la seconda volta nel giro di tre edizioni della competizione. Ora affronteranno il Barcellona.

A spingere la squadra di Inzaghi ci ha pensato anche un San Siro delle grandi occasioni, che ha fatto registrare il tutto esaurito con l’affluenza di 75.625 tifosi. Entusiasmo – quello sugli spalti – che ha generato per l’Inter un incasso da 10.061.474 euro. Si tratta del terzo incasso più alto della storia per una partita di calcio disputata in Italia.

Ai vertici di questa particolare classifica – stravolta negli ultimi anni – rimane chiaramente il derby di Champions League della stagione 2022/23 tra Inter e Milan, valido per la semifinale di andata del torneo. L’incontro ha fatto registrare un incasso lordo di oltre 12,5 milioni di euro. Segue l’altro derby di Champions, questa volta con il Milan padrone di casa, che portato invece un incasso di poco superiore ai 10,4 milioni di euro.

Sul podio si posiziona invece Inter-Bayern Monaco, scavalcando in questo modo un’altra sfida dei nerazzurri in Champions: quella della passata stagione contro l’Atletico Madrid. I primi sette posti sono occupati da sfide delle ultime tre edizioni della UEFA Champions League, con nove incontri su dieci della top 10 legati tutti a questa competizione.

Inter-Milan, semifinale di ritorno Champions League 2022/23 – 12,5 milioni di euro Milan-Inter, semifinale di andata Champions League 2022/23 – 10,4 milioni di euro Inter-Bayern Monaco, quarti di ritorno Champions League 2024/25 – 10 milioni di euro Inter-Atletico Madrid, ottavi di andata Champions League 2023/24 – 9,2 milioni di euro Milan-Tottenham, ottavi di andata Champions League 2022/23 – 9,1 milioni di euro Milan-Napoli, quarti di andata Champions League 2022/23 – 8,5 milioni di euro Inter-Benfica, quarti di ritorno Champions League 2022/23 – 8,2 milioni di euro Inter-Barcellona, girone Champions League 2019/20 – 7,9 milioni di euro Milan-PSG, girone Champions League 2023/24 – 7,7 milioni di euro Inter-Milan, andata Serie A 2024/25 – 7,6 milioni di euro

Tutte le gare in graduatoria si sono disputate a San Siro, divise tra sei in casa dell’Inter e quattro in casa del Milan (con ben tre derby presenti) e – attualmente – per entrare in classifica un match deve superare i 7,6 milioni di euro circa fatti registrare dal derby della Madonnina che si è giocato all’inizio del 2024/25. Sfida che – dopo Inter-Barcellona – è destinata a lasciare molto probabilmente la top 10.