Champions, il peso della classifica unica: tre delle prime quattro in semifinale

La classifica della UEFA Champions League non ha mentito. Alla prima edizione della competizione con il nuovo format – addio agli otto raggruppamenti e più partite per ogni squadra partecipante nella prima fase –, tre delle quattro squadre meglio posizionate al termine del girone unico si sono qualificate per le semifinali dell’edizione 2024/25.

Fatta eccezione per il Liverpool (primo in classifica, ma eliminato dal PSG, squadra che si è trovata a dover passare per i playoff di Champions quasi per caso), Barcellona, Arsenal e Inter hanno tutte conquistato l’accesso al penultimo atto della competizione. Segno che le gerarchie stabilite nella prima fase siano rimaste fedeli anche nel prosieguo della Champions League.

Eppure, per tutte le squadre rimaste in gioco non sono mancati i grossi ostacoli. Se il Barcellona ha avuto un percorso più semplice, trovando sulla sua strada un Borussia Dortmund non irresistibile, l’Arsenal se l’è dovuta vedere con i Campioni d’Europa in carica del Real Madrid e l’Inter ha dovuto sfidare il Bayern Monaco, in procinto di laurearsi Campione di Germania.

Le prossime quattro partite ci diranno chi si aggiudicherà la finalissima di Monaco di Baviera. Da un lato del tabellone, la terza classificata (Arsenal) sfiderà la 15esima (il PSG), mentre dall’altra parte il duello metterà di fronte seconda (Barcellona) e quarta classificata (Inter).

Di seguito, le prime dieci posizioni della classifica unica e il traguardo raggiunto dalle rispettive squadre nella fase a eliminazione diretta: