San Siro, il nodo delle bonifiche. Il Comune: «Ci sarà una trattativa»

In attesa della fine di aprile, periodo in cui si chiuderà il bando pubblico indetto dal Comune di Milano per le offerte di acquisto dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe, iniziano a sorgere i primi ostacoli da affrontare per Inter e Milan in vista del proprio progetto di abbattimento dell’attuale impianto e la costruzione nell’area adiacente del nuovo stadio.

Infatti, in questi giorni sta nascendo un problema relativo al costo delle bonifiche, come spiegato dall’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, a margine della commissione sul progetto di Inter e Milan svoltasi lunedì pomeriggio. «Non sono stati neanche quantificati quindi bisogna capire di cosa parliamo. C’è una legge regionale e una legge stadi che prevede anche la possibilità che possano essere scomputati. Certamente si aprirà una negoziazione anche su questo punto», ha dichiarato Tancredi.

Inoltre, l’assessore ha aggiunto: «Il documento presentato da Inter e Milano, in buona parte, corrisponde a quelle che erano state le determinazioni sia del Consiglio comunale nel 2023, sia della successiva delibera di giunta. La prima impressione è che da un punto di vista della proposta è che molte cose chieste sono state proposte dalle società».

«Dopodiché, è necessario un approfondimento, domani si apre la conferenza dei servizi che entrerà nell’istruttoria e nelle analisi del documento», ha concluso Tancredi sul tema. Conferenza dei servizi che, qualora non dovessero arrivare offerte dalla chiusura del bando, dovrebbe terminare entro aprile.