Processo Juventus, il Gup oggi decide se annullare il rinvio a giudizio

Il Gup Anna Maria Gavoni stamattina annuncerà la sua decisione in merito alla richiesta dei legali della Juventus e degli ex dirigenti (tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vice Pavel Nedved, l’ex AD Maurizio Arrivabene e l’ex responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici), indagati nell’inchiesta Prisma su plusvalenze e manovre stipendi, di annullare la richiesta di rinvio a giudizio per due vizi di forma.

Il primo è il sequestro di materiale informatico nelle perquisizioni del 2021, il secondo è la mancata selezione del solo materiale pertinente, che avrebbe leso diritti di difesa e personali, visto che nel materiale sequestrato, tuttora a disposizione delle parti, (tra cui le 221 parti civili ammesse dal Gup) ci sarebbero anche foto personali e cartelle cliniche.

La richiesta era stata presentata dagli avvocati lo scorso 4 marzo, in occasione dell’udienza che si era tenuta a Roma. Il Gup Gavoni scioglierà dunque la riserva nell’udienza fissata per la giornata di oggi. Il club bianconero, così come gli ex dirigenti, sono accusati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, false fatturazioni per generare plusvalenze fittizie e interventi irregolari sugli stipendi dei calciatori nel corso della pandemia Covid.