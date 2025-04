Atalanta, nominato John Murtough come nuovo Director of Global Development

L’Atalanta, in attesa di blindare un posto nella prossima Champions League, ha comunicato quest’oggi l’ingresso di una nuova figura manageriale.

Come si legge sul sito ufficiale della società bergamasca, è stato nominato John Murtough come nuovo Director of Global Development. Il 54enne dirigente inglese entra così a far parte dell’area sportiva dell’Atalanta con effetto immediato.

Murtough, che sarà coordinato dal Direttore Sportivo Tony D’Amico (su cui sembra essere sceso l’interesse del Milan per portarlo in rossonero a partire dalla prossima stagione), va a potenziare un’area che mira a sviluppare ulteriormente la propria visione internazionale. Inizia così la sua avventura nel calcio italiano dopo diverse esperienze in Inghilterra.

Infatti, Murtough ha lavorato per molti anni in Oltremanica con vari ruoli dirigenziali. I suoi trascorsi e i suoi incarichi più significativi con Everton, Fulham, Coventry City, ancora Everton e Manchester United. Prima dei Red Devils, dove aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo (figura mai esistita nel club inglese, Murtough aveva un incarico all’interno della Football Association, divisione Premier League.