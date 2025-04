I comitati ricorrono al TAR contro la cessione di San Siro a Inter e Milan

Ricorso al TAR dei comitati per «fermare l’operazione» di cessione a Inter e Milan dell’area di San Siro per cui ieri l’assessore all’Urbanistica di Milano, Giancarlo Tancredi, ha confermato per il 30 aprile la chiusura della conferenza dei servizi in coincidenza con la scadenza dell’avviso pubblico per altre manifestazioni di interesse alternative ai club aperto il 24 marzo.

L’annuncio è arrivato da parte del capogruppo dei Verdi a palazzo Marino Carlo Monguzzi, acerrimo nemico della cessione del Meazza ai due club milanesi, proprio nel giorno in cui l’imprenditore dello spettacolo Claudio Trotta di Barley Arts ha parlato dell’impossibilità di partecipare al bando pubblico a causa dei tempi troppo stretti.

«I due fondi immobiliari americani avevano espresso il desiderio di sistemare i loro bilanci con un nuovo stadio e una operazione immobiliare intorno. E I loro desideri si stanno realizzando», la protesta di Monguzzi.

«Una conferenza dei servizi preliminare col bando ancora aperto è una struttura giuridica da paese dei balocchi. L’imprenditore Trotta ci scrive dicendo di non aver potuto partecipare al bando per la durata ridicola e per il perimetro proibitivo. Il dibattito pubblico, pur farlocco, ha detto il contrario di quello che il comune scrive nelle delibere. Il referendum è stato impedito dal Comune. Noi continuiamo la nostra mobilitazione», ha concluso.