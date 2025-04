La Liga vince in tribunale contro Cloudflare sulla pirateria

Un’altra vittoria per la Liga nella battaglia che il massimo campionato spagnolo, presieduto da Javier Tebas, sta portando avanti contro la pirateria.

A fine marzo, il Tribunale Commerciale numero sei di Barcellona ha respinto integralmente le richieste di annullamento del procedimento presentate da Cloudflare e RootedCON, tra gli altri, contro la sentenza definitiva emessa il 18 dicembre 2024, che aveva ordinato il blocco degli indirizzi IP utilizzati per la distribuzione illecita delle partite della Liga.

Questa decisione, contro la quale non è ammesso ricorso, rappresenta un importante sostegno giuridico alle legittime iniziative intraprese dalla Liga stessa e Telefonica Audioviasula Digital SLU nella lotta contro la frode e la pirateria audiovisiva in Spagna.

La decisione conferma che l’azione intrapresa è conforme alla legge ed è tutelata dalla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale e servizi della società dell’informazione, ratificando la validità del procedimento. In particolare, esclude che vi sia stato un «espediente procedurale», come sostenuto da alcuni ricorrenti, e conferma la correttezza della procedura seguita, respingendo l’ipotesi che l’ordinanza giudiziaria abbia previsto un blocco indiscriminato, dichiarando espressamente che non vi è stata alcuna «lesione delle garanzie».

Come si legge nell’ordinanza, «non risulta dimostrato, dagli argomenti esposti dai vari ricorrenti, che si sia verificato alcun danno, né tale danno è stato identificato, né quantificato, né è stata richiesta l’acquisizione di prove volte a dimostrare, direttamente o indirettamente, la sussistenza di un danno come elemento costitutivo della domanda di annullamento».