Stadio Roma, il sindaco Gualtieri annuncia: «A breve ci saranno notizie importanti»

«Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare novità importanti sul nuovo stadio della Roma a Pietralata». Ad annunciarlo il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, intervenuto in diretta su Tele Radio Stereo.

«Stiamo lavorando molto alacremente e vi posso dire che ci aspettiamo nei prossimi giorni che accada qualcosa di importante da parte della società – ha proseguito il primo cittadino di Roma –. Siamo in attesa di un passaggio molto rilevante nei prossimi giorni, quindi non anticipo altro, ma basterà pazientare per vedere. Ci saranno delle notizie positive importanti a breve».

Nelle intenzioni del club giallorosso, di proprietà del Friedkin Group, il nuovo stadio della Roma a Pietralata sarà operativo per il 2028, con la presentazione del progetto definitivo che dovrebbe arrivare proprio a fine aprile e molto probabilmente la grande novità annunciata da Gualtieri riguarderà proprio questo.