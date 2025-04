Milano per ricchi: è l'11esima città con più milionari al mondo

La città di Milano si conferma un polo attrattivo per i milionari. In dieci anni, dal 2014 al 2024, sono aumentati del 24%. A livello mondiale il capoluogo lombardo è salito all’undicesimo posto nella classifica delle 50 metropoli in grado di attrarre più ricchi e super ricchi stilata da Henley &Partners. E con i suoi 115 mila milionari e 17 miliardari è la terza tra le città europee.

Dopo Londra, che ha perso posizioni uscendo dalla top 5 e dopo Parigi, che ha visto crescere la sua quota di Paperoni solo del 5% negli ultimi dieci anni. A favorire Milano – spiega Il Corriere della Sera – è stata sicuramente la flat tax per i nuovi residenti ad alto reddito, introdotta nel 2017, ma anche la sua attrattività come luogo per il business e la notorietà internazionale come città della moda, del lusso e del design.

Città con più milionari al mondo – La classifica, New York al top

Come detto, Milano è appena fuori dalla top 10 tra le città del mondo con il maggior numero di persone con un patrimonio superiore al milione di dollari. Questa la graduatoria (dati in migliaia):

New York (USA) – 384,5 San Francisco Bay Area (USA) – 342,4 Tokyo (Giappone) – 292,3 Singapore (Singapore) – 242,4 Los Angeles (USA) – 220,6 Londra (Regno Unito) – 215,7 Parigi (Francia) – 160,1 Hong Kong (Hong Kong) – 154,9 Sydney (Australia) – 152,9 Chicago (USA) – 127,1 Milano (Italia) – 115 Pechino (Cina) – 114,3 Osaka-Kyoto-Kobe (Giappone) – 112,2 Shanghai (Cina) – 110,5 Toronto (Canada) -108,4

Secondo uno studio di Assolombarda, il capoluogo ambrosiano viene confrontato con dieci centri rilevanti nel panorama dell’economia mondiale: Amsterdam, Barcellona, Berlino, Londra, Monaco, Parigi, Chicago, New York, San Francisco e Tokyo. Tra queste mete Milano è la nona più attrattiva per gli investimenti esteri, a pari merito con San Francisco e prima di Chicago.

Nel 2023 ha attratto 49 nuove multinazionali estere. Nel primo semestre del 2024 gli investimenti real estate commerciali ammontavano a quasi 600 milioni di euro e superavano il miliardo di euro, considerando anche terreni e sviluppi. Su questo fronte Milano supera Amsterdam (400 milioni) ed è su livelli comparabili con Barcellona (700 milioni) e San Francisco (900 milioni).

L’attrattività di Milano sul fronte immobiliare è confermata anche dalle vendite delle abitazioni. In particolare, nel 2024 sono andate molto bene le vendite di abitazioni nuove che hanno rappresentato oltre il 22% del totale delle transazioni a fronte di una media Italia che si pone al 12,8%.

Un settore su cui la città si è molto rafforzata è quello del turismo: in costante crescita negli ultimi anni. Da gennaio a dicembre 2023, secondo i dati resi noti dal Comune, sono stati registrati complessivamente 8,5 milioni di arrivi. Tra i fattori di competitività c’è anche l’export: le imprese milanesi valgono il 9,3% delle esportazioni italiane e quelle lombarde oltre il 26%, secondo le stime di Assolombarda.

In Italia quella di Milano è l’area metropolitana cui si concentra gran parte della ricchezza del Paese. Da ben 22 anni è la prima provincia della Penisola per reddito pro-capite. Nel 2023 ha prodotto 62.862 euro di ricchezza pro capite. Secondo l’Istat il dato per la sola città di Milano è di 66mila euro di Pil pro capite.