Caso ultras, Beretta: «Non esco più di qua. Hanno detto che fanno una strage»

La certezza di non avere altra via davanti, la paura per sé stesso, per i figli e per la ex moglie. E la rabbia di quella stessa ex moglie per una scelta che non condivide. È la storia del pentimento di Andrea Beretta, il ex capo ultras della curva Nord dell’Inter in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco e da ieri accusato, su sua stessa ammissione, di essere il mandante dell’assassinio di Vittorio Boiocchi.

La strada che porta Beretta a diventare collaboratore di giustizia – spiega l’edizione milanese de La Repubblica – è ricostruita proprio nelle carte sulla morte di Boiocchi. Le prime crepe nelle certezze dell’ex leader della Nord si aprono nel carcere di Opera, dove finisce per aver accoltellato e ucciso Bellocco, altra vittima della battaglia intestina combattuta nella Nord per soldi e affari.

È il 4 ottobre del 2024 e Beretta viene intercettato mentre parla con l’ex moglie Marina. «Io devo uscire. Sono io il bersaglio. Se succede qualcosa mi prendo io le colpe. Se fanno fuori a me siete a posto», dice Beretta, evidentemente pronto a sacrificarsi per la sua famiglia. «Se io sono qua dentro o cercano di farmi fuori o cercano di fare del male a voi fuori».

«Io voglio che stai con me, cerca di capirmi. Te lo sto chiedendo per favore, non ho mai sbagliato su queste cose», dice Beretta alla ex moglie. Lei replica: «Non hai mai sbagliato?». «Questa è stata una roba che non potevo evitare. Pensi che non potevo evitarla?» , chiede lui. «Sì, dovevi evitare di vedere quella gente lì» , la risposta dell’ex moglie.

«La soluzione è passare dall’altra parte, non abbiamo altra scelta», dice Beretta, consapevole che «mi farò schifare da tutti». Ma questo non basta a convincere la ex: «Ma così facendo non si mettono in pericolo i genitori? I parenti?» . Tredici giorni dopo lo “scontro” tra i due è ancora più forte. Beretta scoppia in lacrime. «Andrea non lo devi fare. Dai un dispiacere a tuo figlio che neanche te lo immagini» , lo implora lei. «Non passare per l’infame», rincara la dose.

«Non esco più di qua, non esco, muoio. Questi qui hanno detto che fanno una strage», la previsione di Beretta. Che si sente solo: «Mi hanno tradito tutti, volevano ammazzarmi». Ma neanche questo è sufficiente a cancellare i dubbi della ex: «Esci lo stesso che muori Andrea. Perché quelli vogliono che tu paghi».